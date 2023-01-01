Одесский зоопарк отрицает свою связь с львенком, которого выгуливал гражданин Молдавии

В Одесском зоопарке заявили, что не имеют отношения ко львенку, которого гражданин Молдавии выгуливал в лесу.

Соответствующее заявление опубликовано на странице зоопарка в Facebook.

«На многих интернет ресурсах появилась информация о львенке, который нашли в лесополосе. Лев не имеет никакого отношения к Одесскому зоопарку и никогда не был в Одесском зоопарке. Зоопарк никому не дарил животных. Руководство зоопарка будет выяснять обстоятельства этой истории», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на гражданина Молдавии составили протокол о правонарушении за то, что он выгуливал в лесу полугодовалого льва. Сообщалось, что якобы лев был подарен гражданину Молдавии Одесским зоопарком в знак благодарности за поддержку, оказанную беженцам.