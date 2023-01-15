На границе с Беларусью продолжают строить оборонительные сооружения

В Ровенской области на границе с Беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения, на случай сухопутного наступления.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в своем Telegram.
«Продолжаем готовиться к обороне населённых пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», - написал Коваль.
По его словам, жители общин Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных. Коваль подчеркнул, что только в один из дней пришло более 150 добровольцев.
«Есть и то, кто работает постоянно, даже в праздничные дни», - добавил Коваль.
Ранее сообщалось, что в ISW считают маловероятность вступление беларуси в войну против Украины.