На границе с Беларусью продолжают строить оборонительные сооружения

В Ровенской области на границе с Беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения, на случай сухопутного наступления.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в своем Telegram.

«Продолжаем готовиться к обороне населённых пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», - написал Коваль.

По его словам, жители общин Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных. Коваль подчеркнул, что только в один из дней пришло более 150 добровольцев.

«Есть и то, кто работает постоянно, даже в праздничные дни», - добавил Коваль.

Ранее сообщалось, что в ISW считают маловероятность вступление беларуси в войну против Украины.