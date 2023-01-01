Друг ПВОшник рассказал: Арестович оправдался за свои слова о якобы сбитии ракеты Х-22 в Днепре

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович оправдался за свои слова о «сбитии» силами ПВО ракеты Х-22 в Днепре 14 января. По его словам, информацию ему передал «друг ПВО-шник», а «работа ПВО» была одной из версий взрыва.

Об этом Арестович написал в своем Telegram.

По словам советника ОП, к моменту подключения к эфиру он «был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком». Также Арестович добавил, у него в нет редакторской группы, которая могла бы оперативно проверять и сверять информацию.

Поэтому когда его «товарищ, бывший ПВО-шник» рассказал, что в момент попадания ракеты находился неподалеку и услышал два взрыва, Арестович предположил что одна из версий взрыва - работа украинской противовоздушной обороны.

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили. Месседж должен был бы звучать так: - Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия - прямое попадание в дом. А потом - то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию», - написал он.

Как известно, тема со «сбитием» российской ракеты Х-22 возникла после заявления советника ОП Алексея Арестовича. По его словам, ракета, попавшая в дом в Днепре, была подбита ПВО. Однако данную информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ. Там заявили, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

Также в ВСУ признали, что прошлые сообщения о сбитиях российских ракет Х-22 были недостоверными.