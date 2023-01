Всемирный экономический форум в Давосе пройдет без российских миллиардеров

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме отсутствующих россиян, в этом году нет никого из Китая, поскольку страна все еще переживает резкий всплеск случаев Covid и падение фондового рынка, который стер 224 млрд долларов из состояния самых богатых людей страны в 2022 году.

Зато увеличивается количество миллиардеров из Персидского залива, региона, который снова увеличивает свои доходы благодаря растущим ценам на нефть.

Отмечается, что от Индии в Давос приедут 13 миллиардеров. Американцы, как всегда, сформировали самую большую группу: 33 миллиардера собираются посетить, включая корпоративных титанов, которые пропустили прошлогоднее мероприятие, которое было перенесено на май. Уолл-стрит, в частности, будет хорошо представлена, среди приглашенных - главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Димон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

Несмотря на близость к швейцарскому горнолыжному курорту, только 18 европейских миллиардеров зарегистрированы для поездки. Из пострадавшей от рецессии Великобритании посещают только индийцы: лондонский Лакшми Миттал из сталелитейного гиганта ArcelorMittal и его дети.