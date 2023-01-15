Информацию о передвижениях или расположении ВСУ может объявлять только узкий круг лиц, - Минобороны

Не все военные имеют право говорить публично или писать в соцсетях о перемещении сил обороны, а только уполномоченные. Это очень узкий круг людей – Главком, Генеральный штаб и уполномоченные официальные спикеры ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Запрещено публично сообщать, куда двигаются войска – продвинулись, отошли, остановились. Это могут сообщать только уполномоченные государственные институции.

“По гражданским лицам – всем запрещено, кроме официально уполномоченных (это, например, гражданские уполномоченные лица Минобороны)... Напомню, что за распространение информации о перемещении, движении или расположении войск ВСУ, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами – установлена уголовная ответственность», – сообщила Маляр.

Скорее всего, Маляр ответила на информацию СМИ и телеграмм-каналов о ситуации вокруг Соледара. В городе продолжаются бои, частично его контролируют Силы обороны Украины.