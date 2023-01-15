Президент Зеленский ввел санкции против еще 198 деятелей культуры и медиасферы – в списке в основном россияне

В воскресенье, 15 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы.

Соответствующий документ №23/2023 опубликован на сайте Офиса Президента.

Решение СНБО прилагается к указу, оно содержит список из 198 деятелей культуры и медиасферы, против которых вводятся персональные санкции. В основном - граждане россии.

В список, в частности, попали российский блогер Дмитрий Пучков (Goblin), политик Сергей Станкевич, генеральный продюсер российского пропагандистского телеканала «Звезда» Борис Яновский, телеведущая Яна Рудковская, актер и телеведущий Борис Корчевников, российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, социолог Евгений Копатько, политолог Ростислав Ищенко, так называемый экс-посол «орло» в рф, политолог Родион Мирошник, публицист и пропагандист Владимир Корнилов, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, режиссер Андрей Кончаловский и другие пропагандисты центральных российских телеканалов.

В список также попала гражданка Украины, бывшая телеведущая Диана Панченко.

Против лиц, попавших в этот список, вводится полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет. Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, что ранее СНБО ввел санкции против 119 российских артистов, среди них: Аллегрова, Киркоров, Петросян, Симоньян.