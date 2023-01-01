«Здесь квест выживания, и мы тут никому не нужны»: Оккупант жалуется на плохое обеспечение армии, отсутствие еды и мародерство

Военнослужащий российской армии в телефоном разговоре рассказал другу про отсутствие поставок еды, мародерство и желание как можно скорее попасть домой.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

По словам оккупанта, россия не обеспечивает своих солдат должным образом, поэтому они приходят в мародерствовать в украинские деревни.

- Давай, все, с*буйся. Нех*й там ловить.

- Ну бл*, это да!Я второй месяц *бать, но это х*й знает, Л*ха. Это не война, это бл*ть ад еб*чий. Ни обеспечения, них*я нет. Как собаки *баные. Живем по ямам, нах*й. По блиндажам, по всякому говну, бл* шаро*бимся, с*ка, так еще и воевать приходится.

- Понятно. Че укропов уже видел?

- Да, видел. Они пытались в деревню зайти, в которой мы мародерили, нах*й, под Сватово.

- Вы еще и мародерите?

- Ну а видишь, жрать-то че-то надо здесь. Обеспечение еб*чее, не доезжает периодически - вообще них*я. То есть, мы как вот попали в ж*пу и мы с этой ж*пы до сих пор не вылезали. Мы два дня здесь сидели в подвале частного дома разрушенного, жрали бл*ть сырую картошку.

- Ох*еть бл*ть.

- Ну п*здец полный. Я говорю, здесь м нах*й никому не нужные сидим.

Российский военный рассказл, что обдумывает пути побега и возвращение на родину, но ему дали понять, что что для него два варианта вернуться домой: либо «300-м», либо «200-м».

- Я вон Насте сказал, короче, единственный вариант, чтобы меня отсюда выдернуть - это вот через отношение в другую воинскую часть. Если часть меня ждет, меня выдернут в россию. По-другому мне сказали, я отсюда смогу уехать либо «300-м», либо «200-м». Вот я Настюхе «удочку закинул», она занимается этим вопросом, но х*й знает. Дожить бы. Потому что пид*ры, видишь, тишина была два дня, они решили на Новый год наступить чуть-чуть. Тоже, х*й знает, как котят туда-сюда, а нас все меньше и меньше. Мы сюда за*зжали, у нас 240 человек было раскидало вдоль фронта. Нас осталось 94, нах*й. Нас каждый день уезжает по двое, по трое бл*ть, кто «300», кто «200». Я говорю, здесь еб*чий квест выживания, нах*й. И мы тут никому не нужны.

Оккупант также рассказал товарищу про свой недавний разговор с матерью. Военный Объяснил, что необходимо сделать, чтобы тот смог вернуться в россию, однако мама не поддержала сына.

- И говорит: «Ты хотел в армии служить, вот и служи». Я говорю: «Ты нормальная, нет? Мне че теперь сдохнуть в этой яме ненужной и че?».

Напомним, что ранее опубликованном перехвате оккупанту рассказали, как восемь военных «на попутках с пулеметами» со сватовского направления сбежали в россию.