«Могилизация зеков»: ВСУ в боях ликвидировали 77% заключенных из ЧВК «Вагнер»

Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% заключенных из ЧВК «Вагнер».

Об этом украинский политик заявил в своем Twitter.

По словам Подоляка, украинские защитники «сняло с учета» 29543 участника группы.

«О качестве российской «армии». ЧВК Вагнера по упрощенной «процедуре» вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) 38244 человека для использования в геноциде. ВСУ «сняло с учета» (убили, ранили, отправило в пропавшие без вести или взяли в плен) 29543. Смертность пленных на данный момент 77%», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее сбежавший из россии «вагнеровец» рассказал о казнях в ЧВК – он просит убежища в Норвегии.