МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время войны

Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности», – написал он.