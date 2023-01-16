МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время войны

Международное агентство по атомной энергии расширяет свою миссию в Украине, чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны россии против нашего государства.
Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности», – написал он.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ направит на все украинские АЭС постоянные мониторинговые миссии.