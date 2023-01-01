Энергетики ликвидируют последствия массированного обстрела, дефицит существенно вырос, - Укрэнерго

По состоянию на утро, 16 января, идет восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

В пресс-службе отмечают, что дефицит в энергосистеме существенно вырос.

«Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели», - уточнили в сообщении.

До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины. В компании добавили, что возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

Энергетики отмечают, что ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время войны.