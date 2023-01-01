Глава ОБСЕ прибыл в Киев, он ожидает встречи с украискими политиками

В понедельник, 16 января, Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

Об этом Османи написал в своем Twitter.

«После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. Ожидаем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах», - написал он.

Напомним, как в Киев приехал автор передачи «Выжить любой ценой» Беар Гриллс - он встретился с Зеленским.