На Донбассе нет наблюдателей ОБСЕ, а их машины используются не в целях миссии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.
Об этом сообщает ОБСЕ в Twitter.
«Если вы увидите на Донбассе какие-то автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», - говорится в заявлении.
Напомним, что 16 января глава ОБСЕ прибыл в Киев, он ожидает встречи с украинскими политиками.