Замазеева обсудила с директором Института сердца Тодуровым создание в Николаеве медкампуса с колледжем, больницей и лабораториями

Николаев посетил директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров. Он обсудил с председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой идею постройки в городе медицинского кампуса.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Николаев посетил Борис Тодуров – человек-легенда! Была безгранично рада познакомиться с ним. Планировали короткую встречу на кофе, а проговорили больше часа! Борис Михайлович мыслит большими проектами – обожаю такое! «Ставьте перед собой большие цели, чтобы не промахнуться», – принцип его жизни», – написала она.

По ее словам, одна из таких больших целей Тодурова - создание в Украине большой университетской клиники, точнее медицинского кампуса, который объединит в себе науку, образование и лечение пациентов. Подобный медицинский центр успешно работает в чешском Брно. Фактически это медицинский университет, большая больница, колледж, лаборатории, собранные в одном месте.

«Обсуждали идею построить такой кампус именно в Николаеве – проект амбициозный, но вполне реалистичный при условии привлечения средств от международных партнеров. Очень интересно! Если правильно подойти к реализации этого проекта, он позволит вернуть в город молодежь, привлечь лучших врачей и в конце концов сэкономить средства, которые сейчас уходят на содержание больниц, построенных еще в 70-80-е (в лучшем случае) годы прошлого столетия», - рассказала она.