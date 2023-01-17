Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Легендарная итальянская актриса и бывший секс-символ Джина Лоллобриджида, которую когда-то называли самой красивой женщиной мира, скончалась в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает Укринформ.

О смерти 95-летней Джины, также называемой La Lollo, объявила ее семья 16 января. Однако причина смерти не разглашается.

Отмечается, что всего она снялась в нескольких десятках фильмов на протяжении своей кинокарьеры. Также получила признание в ряде европейских кинопремий. Она была известна по ролям в таких фильмах как «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери».

В свой 95-й день рождения 4 июля прошлого года Лоллобриджида рассказала, что "полна решимости оставаться работать с творчеством в фотографии и художественных проектах".

Она неудачно баллотировалась в парламент на всеобщих выборах 25 сентября, однако ее троюродный племянник Франческо Лоллобриджида стал министром по агрополитике в новом правительстве Италии.