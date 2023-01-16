В Украине контролируемая ситуация с коронавирусом, а новый штамм еще не выявляли

По состоянию на начало января новый штамм ХВВ.1.5 в Украине не обнаружен, а ситуация с течением коронавируса контролируемая.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, впервые обнаруженного в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа Омикрон, или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

В ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже был обнаружен в 29 странах.

Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярное эпидемиологическое наблюдение за SARS-CoV2, с начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований.

В Минздраве отмечают, что по-прежнему вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новыми подвариантами.

«Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу — не медлите и сделает необходимую прививку против COVID-19. Сейчас в Украине около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac», — отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Курс вакцинации включает в себя одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продолжить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую через 5 месяцев, вторую через 4.

С начала кампании по вакцинации 15,4 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Около 12,4 миллиона не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.