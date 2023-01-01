Ахметов выделит на нужды защитников «Азовстали» 1 миллиард гривен – это часть дохода от трансфера Мудрика

Украинский олигарх Ринат Ахметов запускает проект «Сердце Азовстали», в рамках которого выделит 1 миллиард гривен защитникам Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-центре ФК "Шахтер".

Ахметов рассказал, что запустил проект «Сердце Азовстали» для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов.

“Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны, все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины. В помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен”.

"Они будут направлены на различные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками «Азовстали», их семьями, патронатными службами, волонтерами. Мы в вечном долгу перед нашими воинами!” – отметил Ахметов.

Заявление он сделал в контексте трансфера Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси", который принес доход в 70 миллионов евро (около 3 миллиардов гривен).