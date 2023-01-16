Ученые из Гарварда заявили, что могут остановить процесс старения – пока это получилось сделать у мышей

Ученые из Гарвардской медицинской школы смогли найти причину старения и определить возможный механизм, как этот процесс можно вернуть назад.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на New Atlas.

Тесты на мышах показали, что старение вызывают эпигенетические программные сбои, вернуть их назад может "перезагрузка системы", которая также может увеличить продолжительность жизни.

В геноме человека содержится полный набор нашей ДНК, находящийся в каждой клетке. Но это не вся картина, над ним находится дополнительная прослойка информации, которая называется эпигеномом. Он контролирует гены в том или ином типе клеток. Факторы окружающей среды и наш образ жизни могут изменять эпигенетические выражения в течение жизни. И эти изменения связаны со скоростью биологического старения, но оставалось неясным, вызывали ли они симптомы старения или сами были симптомом.

Чтобы узнать это, ученые из Гарварда провели эксперименты на мышах. Используя систему, называемую индуцированными изменениями в эпигеноме (ICE), команда ученых ускорила естественный процесс повреждения и восстановления ДНК у мышей, чтобы проверить, ускоряет ли это также симптомы старения.

Хромосомы в клетках млекопитающих испытывают около миллиона разрывов в минуту, а эпигенетические факторы очень быстро корректируют восстановление, после чего возвращаются в норму.

Исследователи "сконструировали" мышей, у которых разрывы ДНК происходили втрое быстрее нормы. Впоследствии они обнаружили, что эпигенетические факторы стали более абстрактными и не возвращались в нормальное положение после возобновления разрывов ДНК, что привело к беспорядку эпигенома. К шестимесячному возрасту у мышей проявились физические признаки старения, и они оказались в гораздо худшем состоянии по сравнению с "необработанными" мышами того же возраста.

На следующем этапе ученые решили проверить, можно ли с этим что-нибудь сделать. Команда вывела геннотерапевтический коктейль из трех генов. Они активны в стволовых клетках, и в предыдущей работе команда обнаружила, что их можно использовать для обновления зрения мышей с возрастной глаукомой.

В этом случае у мышей наблюдалось резкое снижение биомаркеров старения, а их эпигеномы вернули ткани и органы в более молодое состояние. По словам команды, это открытие очень важно. Борясь со старением как таковым, многие болезни, возникающие в результате этого естественного процесса, можно было бы лечить более эффективно.