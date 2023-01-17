На Пивденноукраинской АЭС заработала постоянная миссия МАГАТЭ

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17.01.2023 08:31

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области.

Об этом сообщил в Twitter руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он еще в декабре пообещал, что организация отправит постоянные экспертные группы на все украинские АЭС, в частности, на закрытую Чернобыльскую. В понедельник, 16 января, первая из них начала работать в Южноукраинске.

«Сейчас мы устанавливаем постоянное присутствие здесь. Мне кажется очень символичным, что мы начинаем здесь этот холодный вечер, но с теплой душой и большой решительностью», – сказал он.

В общей сложности МАГАТЭ будет иметь около 11-12 экспертов, постоянно присутствующих в Украине.

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