В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности

По состоянию на 10.30 вторника, 17 января, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины, особенно в утренний и вечерний пики потребления.

Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре, сообщает НЭК «Укрэнерго».

Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки.

«Напоминаем, каждый оператор системы распределения (перечень здесь) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне утвержденных лимитов. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины», - говорится в сообщении.

Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно.