Данила напомнил, что в Николаеве во время отключения света на дорогах работают регулировщики: «Не бойтесь и не нервничайте»

Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила напомнил жителям Николаева, что при выключении света на наиболее загруженных перекрестках города работают регулировщики.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Хотел бы еще раз вам напомнить, что во время аварийного отключения света в городе также перестают работать светофоры и ночное освещение. Чтобы помочь водителям безопасно проехать, а пешеходам перейти дорогу, на наиболее загруженных и аварино-опасных перекрестках в усиленном режиме дежурят патрульные полицейские, которые регулируют дорожное движение», - написал Данила.

Также начальник УПП добавил, что в случае, если вы увидели на перекрестке патрульного, регулирующего дорожное движение, бояться и нервничать не нужно: «Лучше лишний раз повторить жесты регулировщика и что они означают».