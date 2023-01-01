Умер долгожитель Николаевского зоопарка крокодил Вася

Во вторник, 17 января, в Николаевском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Вася, старейшее животное зоопарков Украины.

Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

«У нас грустная новость. Сегодня утром умер наш Вася – миссисипский аллигатор. Это было старейшее животное нашего зоопарка и зоопарков Украины. Он поступил к нам в зоопарк в 1952 году 2-3-х летним крокодилом. В зоопарке он прожил 71 год. Точный возраст нам неизвестен. Но ему примерно 75 лет. Многие николаевцы помнят его с детства. Для зоопарка это большая потеря», – написал Топчий.