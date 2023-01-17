48% жителей девяти стран ЕС выступают за скорейшее окончание войны, даже ценой потери украинских территорий, - опрос

Австрийцы и немцы выступают за скорейшее прекращение войны в Украине даже ценой территориальных потерь для Украины, то голландцы, португальцы и поляки выступили против этой идеи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенный Euroskopia.

По данным опроса, более 60% жителей Австрии и Германии хотят, чтобы война закончилась быстро. Быстрое завершение войны ценой территориальных потерь поддерживают также греки (54%), итальянцы (50%) и испанцы (50%).

В Нидерландах 48% граждан высказались против того, чтобы Украина отказывалась от территорий ради быстрого завершения войны. Так же думают 45% в Португалии и 42% в Польше.

В целом во всех опрошенных странах ЕС 48% выступают за быстрое завершение конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории россии, тогда как 32%, почти каждый третий европеец, выступают против такой жертвы ради ускорения мира.

Отмечается, что исследование проводилось в девяти крупных странах, входящих в Евросоюз, на выборках, состоящих из 1000 взрослых граждан (всего было проведено 9000 интервью).

Напомним, что данные ранее опубликованного опроса показали, что 74% европейцев поддерживают помощь Украины со стороны ЕС.