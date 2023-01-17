МОК исключил россию и беларусь из списка вещателей Олимпийских игр на ближайшее десятилетие

Международный олимпийский комитет (МОК) передал все права на трансляцию игр в европейском регионе в 2026-2032 годах Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD), при этом россия и беларусь не вошли в список стран, где будут показывать Олимпиады.

Об этом говорится на сайте МОК.

EBU и WBD получили права на показ зимних игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо (2026), летних игр в Лос-Анджелесе (2028), Олимпиады 2030 года, столица которой пока не выбрана, и Олимпиады в австралийском Брисбене (2032). Права включают также трансляции всех юношеских Олимпийских игр в указанный период.

EBU будет транслировать Олимпийские игры в 2026-2032 годах в 49 странах, среди которых – Украина, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения и Азербайджан.

В свою очередь, россияне не увидят официальных трансляций Олимпийских игр в указанный период, так как ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» в феврале 2022 года вышли из Европейского вещательного союза.

Напомним, что ранее Зеленский призвал главу МОК не допускать россиян на Олимпиаду: «Все их флаги в крови».