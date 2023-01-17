В 2023 году в Великобритании пройдет обучение еще 20 тысяч украинских военных

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17.01.2023 13:51

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в этом году в Великобритании пройдет обучение еще 20 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом министр сообщил во время выступления в Палате общин, передает пресс-служба ведомства.

«Удваивая успех нашей базовой подготовки украинских военных в 2022 году в Великобритании, мы также увеличиваем это количество еще в 20 тыс. человек. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды уже присоединились к этим усилиям, и я рад сообщить, что теперь к нам присоединится группа австралийских военных», – сказал он.

Напомним, что ранее украинские военные прибыли в США для обучения на комплексе Patriot.

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