«Доступность на маршруте 97%»: В одном из поездов «Интерсити» протестировали интернет от Starlink

Стопкадр с видео В одном из поездов «Интерсити» в течение 100 дней тестировали WiFi на базе технологии Starlink. До конца года оборудуют все поезда «Интерсити» такими станциями.

Об этом сообщил глава правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.

«Успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги. Позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку. А теперь расскажу немного, как это было. Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней», – написал Камышин.

Также он привел результаты тестирования:

– доступность на маршруте 97%.

– скорость до 100 Мбит/с.

По словам главы правления «Укрзалізниці», вице-премьер-министр Кубраков поставил задачу развернуть «пилот» на все поезда «Интерсити».