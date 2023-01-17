Хор УПЦ МП спел песню о Бандере на свой манер: «Отец наш – Онуфрий, УПЦ – нам мать»

Стопкадр с видео Украинская православная церковь (МП) опубликовала видео исполнения песни в храме по мотиву «Отец наш – Бандера, Украина – мать».

Видео опубликовал архиепископ УПЦ Виктор Коцаба.

«Народное творчество. Выполняет хор духовенства Мукачевской епархии», – подписал он видео.

Вместо слов об главе УПА в песне поется: «Отец наш – Онуфрий, УПЦ – нам мать» .

Пресссекретарь Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Заря отреагировал на видео следующим образом: «Отец их – Кирилл, РПЦ – их мать… Но Украину вам не обмануть! Навеяно песенкой…».

Напомним, ранее в сети появилось видео исполнение в Киево-Печерской Лавре песни «Колокол плывет-плывет над Россией».