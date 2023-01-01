В ГСЧС поблагодарили кинологов и «носиков», которые помогали искать людей под завалами дома в Днепре

ГСЧС опубликовало пост благодарности «носикам», которые помогли выявить пострадавших в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре.
Публикацию ведомство разместило в соцсетях.
«За дни круглосуточных работ на месте завалов в Днепре мы постоянно благодарили наших мужественных спасателей, которые разбирали завалы и искали людей. Однако сегодня этот маленький пост мы хотели бы посвятить нашим «умным носикам» – служебным собакам ГСЧС. Сразу после трагедии кинологи Межрегионального центра быстрого реагирования вместе со своими верными напарниками прибыли в Днепр и приступили к поиску пострадавших», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в первую ночь поисково-спасательных работ четырехлапые помощники обследовали около 500 кв.м. завалов, помогли выявить пострадавших.
«Давиденко Ирина с курцхаром Джоном, Найда Игорь с немецкой овчаркой Леди, Жарий Александр и Гармаш Сергей с бельгийскими овчарками Милкой и Чаком – именно эта команда работала на месте происшествия. Поверьте, наши собаки устают не меньше, чем спасатели, но знают, что от их исключительного обоняния зависит жизнь людей. И лишь они могут помочь найти пострадавших. Поэтому благодарим наших помощников за отданную службу!» - поблагодарили в ГСЧС.