В ГСЧС поблагодарили кинологов и «носиков», которые помогали искать людей под завалами дома в Днепре

ГСЧС опубликовало пост благодарности «носикам», которые помогли выявить пострадавших в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре.

Публикацию ведомство разместило в соцсетях.

«За дни круглосуточных работ на месте завалов в Днепре мы постоянно благодарили наших мужественных спасателей, которые разбирали завалы и искали людей. Однако сегодня этот маленький пост мы хотели бы посвятить нашим «умным носикам» – служебным собакам ГСЧС. Сразу после трагедии кинологи Межрегионального центра быстрого реагирования вместе со своими верными напарниками прибыли в Днепр и приступили к поиску пострадавших», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в первую ночь поисково-спасательных работ четырехлапые помощники обследовали около 500 кв.м. завалов, помогли выявить пострадавших.