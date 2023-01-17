«Николаевводоканал» предупредил, что работы на улице Чкалова продолжаются: «Бригады уже установили 30 метров новой трубы»

ГКП «Николаеводоканал» предупреждает водителей, что работы по замене сети канализации на улице Чкалова в Николаеве продолжаются.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Друзья, по улице Чкалова от улицы 6 Слободской в сторону улицы 3 Слободской мы до сих пор еще создаем водителям препятствия. Канализационная труба уже на столько была изношена, что произошел провал», - говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что бригады уже установили 30 м новой трубы. Сколько еще придется выбросить старой сети, неизвестно.