Глава Центрального района Николаева встретился с представителями IsraAID, которая помогла обустроить точки раздачи воды

Глава администрации Центрального района Александр Береза пообщался с представителями израильской международной гуманитарной организации IsraAID, которые помогли с обсустройством точек раздачи воды по Николаеву.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Береза сообщил, что представители организации помогали устанавливать системы очистки воды у скважин.

- Объединение усилий городских властей и международных организаций, волонтеров в сложное время для нашего города позволило избежать кризисной ситуации с питьевой водой. Сегодня в каждой администрации района Николаева пробурены скважины, с помощью международной организации IsraAID установлены системы очистки воды. Мэр Александр Сенкевич поставил задачу главам администраций обеспечить надлежащие условия для раздачи питьевой воды николаевцам, – рассказал Береза.

К тому же, до наступления зимы работники IsraAID установили во дворе администрации Центрального района наливные автоматы с подогревом.

- Раздача воды не зависит от графика отключений электроэнергии, поскольку подстраховываем разлив воды генератором. В администрацию Центрального района ежедневно приходят и приезжают люди для того, чтобы набрать воды хорошего качества, - добавил глава администрации.

Справка:

IsraAID – израильская международная гуманитарная, неправительственная организация, реагирующая на чрезвычайные ситуации во всем мире посредством целевой гуманитарной помощи.