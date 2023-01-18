80% россиян считают СССР хорошим временем, – опрос в РФ

Подавляющее большинство россиян – 80% – считают советскую эпоху скорее хорошим временем, а 63% сожалеют о распаде СССР.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Фонда общественного мнения, проведенного 16-18 декабря 2022, пишет Украинская правда.

Социологи отмечают, что СССР считают хорошим временем 74% людей до 50 лет и 87% старше 50 лет. В то же время советское время видят хорошим и подавляющее большинство – 64% – россиян в возрасте от 18 до 30 лет, которые союза не застали.

Жалеют о распаде СССР 82% людей старше 50 лет и 46% людей младше 50 лет. Среди 18-30-летних россиян сожалеют о распаде СССР – почти треть опрошенных.

Издание добавляет, что исследование ФОМ проходило 16-18 декабря 2022 года. Было опрошено 1500 респондентов из 53 субъектов РФ (104 населенных пункта). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.