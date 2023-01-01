Погибли 45 человек, в том числе 6 детей: На место ракетного удара по многоэтажке Днепра принесли цветы

Во вторник, 17 января, в день окончания разбора завалов многоэтажного дома в Днепре были возложены цветы в память о 45 погибших украинцах.

Об этом Резниченко написал в своем Telegram-канале.

«Цветы в память о невинных жизни, которые унесли россияне, принесли в разбитый дом вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и мэром Днепра», - сказано в сообщении.

Известно, что в результате удара по Днепру погибли 45 человек, среди них 6 детей. Без вести пропавшими остаются 20 человек, среди них четверо детей. Неидентифицированы 15 тел погибших.

«Отомстим за каждого», - подчеркнул Резниченко.

Авторы проекта «Меморіал: вбиті росією» опубликовали фото 5 детей, которых убила российская ракета:

Напомним, как Зеленский упрекнул россиян за трусливое молчание о трагедии в Днепре: «Однажды эти террористы придут и за вами».