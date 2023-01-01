В Снигиревской ОТГ открыли временный проезд вместо разрушенного моста через реку Ингулец

Во вторник, 17 января, в Снигиревской общине ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный личным составом 36-го путевосстановительного полка Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Строительство моста является результатом плодотворного сотрудничества руководства Николаевской областной военной администрации, Баштанской районной военной администрации и Государственной специальной службы транспорта. На открытии мостового перехода присутствовали начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-майор Богдан Бондарь, начальник Баштанской РВА Владислав Дмитриев и начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта.

По словам Виталия Кима, сводная переправа обеспечит бесперебойное транспортное сообщение для населения окрестных общин.

- Искренне благодарю 36-й полк за их быструю работу и восстановление моста в нашем регионе. Я поражен и надеюсь, что вы и дальше останетесь в Николаевской области для восстановления. У нас есть над чем работать. Благодарю вас! – сказал глава области.

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта добавил, что к возведению моста команда приступила 20 декабря, а уже сегодня есть возможность пустить по нему первый транспорт.

Со своей стороны генерал-майор Богдан Бондарь поблагодарил местные власти за помощь и содействие в работе.

- Это, пожалуй, один из первых объектов, сделанных на Николаевщине. Прежде всего, хочу поблагодарить местные власти за ту работу, которая была проведена. Также благодарен команде за то, что после работы на Харьковском направлении смогли быстро переместиться на юг. Желаю вам успеха в восстановлении территории нашего государства, – сказал глава Администрации Государственной специальной службы транспорта.

Также личный состав 36-го путевосстановительного полка получил ценные подарки и награды, в частности, нагрудные знаки «Знак почета» Министерства обороны Украины.