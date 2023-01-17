Шмыгаль: последняя атака оккупантов повредила 9 блоков генерации электроэнергии

В результате массированной ракетной атаки на украинскую энергосистему в субботу, 14 января, были повреждены 9 блоков ТЭС, 3 магистральные подстанции и воздушная линия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам министра, повреждения получили 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭС на западе Украины.

«Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения», – объяснил премьер.

В то же время, несмотря на это, по словам главы правительства, энергосистема выстояла, осталась целостной и управляемой.

«В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений», – добавил Шмыгаль.

За средства Фонда поддержки энергетики в правительстве планируют закупить энергооборудование на сумму более 100 млн. евро.

«Из последних поступлений - это 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией» - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности.