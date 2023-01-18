В течение 2022 года посетители судов пытались принести почти 1200 запрещенных предметов

Около 1200 запрещенных предметов принесли с собой посетители судов Николаевской области в течение 2022 года.
Об этом сообщает территориальное управление Службы судебной охраны в Николаевской области.
«2022 год стал для всех украинцев годом на испытания. Многие патриоты стали на защиту родной Украины, другие остались исполнять свои служебные обязанности в родных городках и прифронтовых зонах. Николаевские охранники Фемиды в течение 2022 года обеспечили безопасность более 65 тысяч судебных заседаний, а через пункты пропуска и охраны судов прошли около 10 тысяч посетителей», - говорится в сообщении.
Там добавили, что в залы суда пытались пронести:
«Всего за тот год сотрудниками Службы судебной охраны было предупреждено пронесение почти 1200 запрещенных предметов, из них из них 153 устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновым шаром, 740 ножей, более 230 средств, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия. пневматического оружия и других запрещенных предметов.