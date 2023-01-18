В течение 2022 года посетители судов пытались принести почти 1200 запрещенных предметов

Около 1200 запрещенных предметов принесли с собой посетители судов Николаевской области в течение 2022 года.

Об этом сообщает территориальное управление Службы судебной охраны в Николаевской области.

«2022 год стал для всех украинцев годом на испытания. Многие патриоты стали на защиту родной Украины, другие остались исполнять свои служебные обязанности в родных городках и прифронтовых зонах. Николаевские охранники Фемиды в течение 2022 года обеспечили безопасность более 65 тысяч судебных заседаний, а через пункты пропуска и охраны судов прошли около 10 тысяч посетителей», - говорится в сообщении.

Там добавили, что в залы суда пытались пронести: