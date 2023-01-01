Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО «Patriot» – Зеленский

Украина должна получить от разных стран три батарейки зенитно-ракетных систем «Patriot», которые помогут защищать небо от российских ракет.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам 17 января.

«Именно сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически заключается в продолжении наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марко! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО», - сказал Зеленский.

Напомним, как в ВСУ заявили, что украинские специалисты будут осваивать Patriot максимально быстро .