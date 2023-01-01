Часть центра Николаева из-за ремонтных работ осталась без отопления

В Николаеве из-за ремонтных работ в тепловой камере временно отключены от теплоснабжения дома в центре города.
Об этом сообщили в Николаевской ТЭЦ.
Отопление отключили по следующим адресам:
ул. Адмиральская, 10, 10а, 12, 16, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 37, 41;
Большая Морская, 47, 58;
Адм. Макарова, 62а;
Декабристов, 4, 4а;
Малая Морская, 3, 7, 23, 25;
Мариупольская, 4а, 5, 7, 9, 13, 16, 31, 33, 36;
Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;
Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80;
Потемкинская, 34;
Пушкинская, 2;
Соборная, 2, 4;
Спасская, 32, 33, 40, 40а, 50, 52;
Фалеевская, 1, 3, 5, 7, 9а, 9б;
Шевченко, 64, 64а, 67, 69, 69а, 71, 75, 81;
Шнеерсона, 2, 2а, 2б, 4, 37;
пр. Центральный, 84
Ремонтные работы продлятся с 7 часов 18 декабря до 4 часов 19 декабря.