Индия по количеству населения опередила Китай – в стране живет более 1,4 миллиарда человек

Население Индии в конце 2022 года составило 1,417 миллиарда человек, что на пять миллионов больше, чем в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Бабель.

Накануне власти Китая объявили, что впервые с 1960 года численность населения страны в 2022 году сократилась на 850 тысяч относительно показателей предыдущего года. По данным Государственного статистического управления КНР, в стране проживает более 1,411 миллиарда граждан.

По оценке организации World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 миллиарда человек, в то время как другая исследовательская организация Macrotrends утверждает, что в Индии проживают 1,428 миллиарда человек.

Сама же Индия официально не сообщала новые данные о численности населения. Раз в десять лет в стране проводят перепись населения, но в 2021 году её перенесли из-за пандемии коронавируса. В ООН прогнозировали, что Индия обгонит Китай по численности населения в конце 2023 года.

Bloomberg отмечает, что половина населения Индии — это люди младше 30 лет, в то время как каждый пятый гражданин Китая — старше 60 лет.

В Индии около 800 миллионов человек получают от правительства бесплатное продовольствие — это самая большая подобная программа в мире.