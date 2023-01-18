В 8 областях Украины введены аварийные отключения света, - «Укрэнерго»

Сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, аварийные отключения применены в 8 областях. Хотя потребление электроэнергии по сравнению с днем ранее снизилось.

Об этом заявили в «Укрэнерго».

«Этому (снижению потребления) способствует потепление. В то же время, сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране», - заявили в госкомпании.

Отмечается, что причина дефицита - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций. При этом всем облэнерго доказаны лимиты потребления в сутки.

Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.