«Укрзалізниця» перезапустила ключевой маршрут в Румынию, простаивавший 17 лет

«Укрзалізниця» с 18 января запустила рейсы №755/756 и №753/754 Рахов – Валя-Вишеулуй – Рахов.
Об этом сообщил глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.
Торжественный запуск маршрута состоялся во вторник, 17 января.
По его словам, еще в августе прошлого года «Укрзалізниця» закончила строительство 20 км нового пути от Рахова до госграницы. Также свой участок пути отремонтировала Румынская железная дорога.
«Поставили на маршрут новый дизель-поезд отечественного производства. Поработали с пограничниками и таможенниками над открытием пассажирского перехода. Это было непросто, потому что последний раз там было движение 17 лет назад», – написал Камышин.
Также глава правления АО «Укрзалізниця» объяснил, почему возобновление этого железнодорожного сообщения важно:
– Еще один маршрут для наших граждан в еще одну страну Евросоюза. С пересадкой в Валя-Вишеулуй дальше можно доехать до регионального центра Клуж-Напока (где есть международный аэропорт, из которого есть два рейса в день на Лондон, например), а также в столицу Румынии Бухарест.
– Когда пограничники с таможенниками двух стран дооформят свои процедуры, мы сможем открыть сквозное движение из Франковска и Черновцов в Ужгород, транзитом через Румынию. Потому что сейчас у районного центра Закарпатской области Рахов нет железнодорожного сообщения с областным центром Ужгородом. Не порядок.
– Поработаем еще с пограничниками и таможенниками и откроем переход и для грузового движения. А это даст нам еще один экспортный коридор.
– Ну и последнее по списку, но точно не последнее по важности. Это еще один, третий перевал, соединяющий Украину с южной Европой. Вопросы национальной безопасности.
В свою очередь в Мининфраструктуры сообщили, рейсы будут отправляться из Рахова ежедневно в 6:10 и 14:10 и прибывать в Вали-Вишеулуй соответственно в 7:45 и 15:45. Из Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов соответственно в 12:20 и 18:50.
Кроме этого, «Укрзалізниця» назначает поезд №810/809 Львов – Рахов – Львов. Поезд будет отправляться из Львова в 7:00 и прибывать в Рахов в 13:20. В обратном направлении из Рахова поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:50.
График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут переместить на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.
Кроме этого, удалось завершить ремонт другого участка на границе с Румынией – Тересва – Госграница, которая не работала с 2007 года.
«Завершив эти проекты, мы фактически перезапускаем ключевые железнодорожные маршруты между Украиной и Румынией, ведь сегодня здесь действуют только два международных перехода: «Вадул-Сирет — Дорнешты» и «Дьяково — Халмеу». Через них осуществляются исключительно грузовые перевозки», – добавили в Мининфраструктуры.