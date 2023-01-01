«Укрзалізниця» перезапустила ключевой маршрут в Румынию, простаивавший 17 лет

«Укрзалізниця» с 18 января запустила рейсы №755/756 и №753/754 Рахов – Валя-Вишеулуй – Рахов.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.

Торжественный запуск маршрута состоялся во вторник, 17 января.

По его словам, еще в августе прошлого года «Укрзалізниця» закончила строительство 20 км нового пути от Рахова до госграницы. Также свой участок пути отремонтировала Румынская железная дорога.

«Поставили на маршрут новый дизель-поезд отечественного производства. Поработали с пограничниками и таможенниками над открытием пассажирского перехода. Это было непросто, потому что последний раз там было движение 17 лет назад», – написал Камышин.

Также глава правления АО «Укрзалізниця» объяснил, почему возобновление этого железнодорожного сообщения важно:

– Еще один маршрут для наших граждан в еще одну страну Евросоюза. С пересадкой в Валя-Вишеулуй дальше можно доехать до регионального центра Клуж-Напока (где есть международный аэропорт, из которого есть два рейса в день на Лондон, например), а также в столицу Румынии Бухарест. – Когда пограничники с таможенниками двух стран дооформят свои процедуры, мы сможем открыть сквозное движение из Франковска и Черновцов в Ужгород, транзитом через Румынию. Потому что сейчас у районного центра Закарпатской области Рахов нет железнодорожного сообщения с областным центром Ужгородом. Не порядок. – Поработаем еще с пограничниками и таможенниками и откроем переход и для грузового движения. А это даст нам еще один экспортный коридор. – Ну и последнее по списку, но точно не последнее по важности. Это еще один, третий перевал, соединяющий Украину с южной Европой. Вопросы национальной безопасности.

В свою очередь в Мининфраструктуры сообщили, рейсы будут отправляться из Рахова ежедневно в 6:10 и 14:10 и прибывать в Вали-Вишеулуй соответственно в 7:45 и 15:45. Из Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов соответственно в 12:20 и 18:50.

Кроме этого, «Укрзалізниця» назначает поезд №810/809 Львов – Рахов – Львов. Поезд будет отправляться из Львова в 7:00 и прибывать в Рахов в 13:20. В обратном направлении из Рахова поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:50.

График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут переместить на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.

Кроме этого, удалось завершить ремонт другого участка на границе с Румынией – Тересва – Госграница, которая не работала с 2007 года.