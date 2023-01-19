Первый проректор николаевской «Могилянки» получил нагрудный знак от Министерства образования

Первый проректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Юрий Котляр награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки Украины "За научные и образовательные достижения".

Об этом сообщает кафедра истории ЧНУ им. Петра Могилы.

Котляр - доктор исторических наук, профессор кафедры истории, он уже десятки лет посвятил образованию студентов.

"Примите наши искренние поздравления по случаю Вашей заслуженной награды, ведь она - достойная оценка Вашей плодотворной деятельности", - говорится в сообщении кафедры.

Кроме того, научную степень и диплом доктора юридических наук получила Инна Пидберезных, которая тоже преподает на кафедре истории.