Ядерные угрозы россии – это попытка заблокировать помощь Украине, – глава МИД Литвы

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что россия постоянно пытается запугивать ядерным оружием, чтобы сдержать военную поддержку Украины со стороны стран Запада.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Lrt.lt.

Министр отметил, что Запад не должен поддаваться угрозам кремля относительно использования ядерного оружия, поскольку это рычаг, чтобы сдержать военную помощь украинским вооруженным силам. Также постоянные угрозы ядерным оружием нужны российским властям, чтобы заверить себя и страны Запада в том, что у кремля еще есть серьезные возможности.

– Зачем ей (россии) это сейчас нужно? Создавать атмосферу страха и контролировать процесс принятия решений, удерживать нас от поставок оружия в Украину, сдерживать процесс принятия решений, тормозить процесс принятия решений, - подчеркнул министр.

Ландсбергис заявил, что нужно не уступать угрозам россии и продолжать поставлять оружие Украине.