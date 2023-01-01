В возрасте 100 лет умер Герой Украины Мирослав Симчич – боец УПА и политзаключенный

В Коломые 18 января скончался сотенный УПА, Герой Украины Мирослав Симчич (Кривонос). Ему было 100 лет.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"За свою долгую жизнь Мирослав Симчич пережил более 32 лет концлагерей. Однако его не сломали ни жестокие пытки, ни застенки. Свой жизненный путь он посвятил борьбе за независимость Украины”, - отметила Онищук.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мирославу Симчичу звание "Герой Украины".

Симчич известен участием в бою украинских повстанцев против отрядов НКВД под Космачем, когда уничтожили около 400 противников. В 1949-1985 годах с перерывами отбыл 32 года в советских лагерях за то, что воевал за УПА и «за клевету на советский государственный и общественный строй». Активно участвовал в восстаниях в заключении и борьбе с урками.