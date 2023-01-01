Разминирование акватории не проводилось, спасательные посты не будут разворачивать: Николаевцев призывают не купаться в реках на Крещение

Городские власти Николаева просят жителей воздержаться от купания в реках во время празднования Крещения.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Отмечается, что в этом году религиозные общины не обращались в органы городской власти по поводу проведения массовых публичных мероприятий, в частности крестного шествия по случаю празднования Крещения.
«Спасательные посты на местах традиционного купания не будут разворачиваться. Просим воздержаться от купания в реках Николаева, поскольку разминирование акватории не производилось. Существует высокая вероятность наткнуться на не сдетонировавшие боеприпасы. Берегите себя!» – говорится в сообщении.