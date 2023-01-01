Полиция Николаевщины напомнила жителям области о добровольной сдаче оружия

В целях противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также предупреждению преступлений и чрезвычайных происшествий с их использованием полицейские призывают жителей Николаевской области сдать незарегистрированное оружие.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
«Просим обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции всех лиц, имеющих незарегистрированное огнестрельное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также граждан, нашедших оружие, боеприпасы, на временно оккупированных территориях с целью его сдачи и принятия соответствующего решения», - идет речь в сообщении.
В ведомстве добавили, что согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины лица, добровольно сдавшие в органы полиции оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.
«В военное время оружие не может быть просто на руках, оно нужно ВСУ и силам обороны в борьбе с российскими оккупантами. Сохраняя дома оружие «на всякий случай» вы не только не даете возможность его применять для защиты государства, но и подвергаете опасности себя, своих детей, родных и друзей», - резюмировали в полиции.