NASA не хочет, чтобы американский астронавт вернулся на Землю на аварийном российском корабле

Количество мест на космическом корабле SpaceX Dragon увеличат с четырех до пяти, чтобы при необходимости доставить дополнительного астронавта домой на Землю.

Об этом сообщает Лига.net.

Таким образом, американский астронавт Фрэнк Рубио, прилетевший на Международную космическую станцию (МКС) на российском "Союзе", сможет вернуться на Землю на Dragon. NASA планирует перенести место Рубио на Endurance, космический корабль Dragon.

Оба корабля сейчас пристыкованы к МКС. Российский "Союз МС-22" в декабре дал утечку теплоносителя, из-за чего корабль сочли непригодным для возвращения экипажа на Землю, за исключением экстренных случаев. россия планирует запустить другой "Союз" без экипажа 20 февраля, чтобы вернуть на Землю Фрэнка Рубио и российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Однако "Союз" все еще может быть использован как спасательная лодка в случае проблем на МКС до прилета следующего корабля. В аварийном состоянии для "Союза" безопаснее перевозить только двух космонавтов, а не троих, именно с этим связан перенос кресла.

В NASA также рассматривают вариант, что Рубио, Прокопьев и Петелин останутся на борту до сентября, вдвое дольше планировавшейся миссии.