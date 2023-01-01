В Николаевской области на Крещение будет аномально теплая погода

В Николаевской области 19 января ожидается температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Ожидается погода без осадков. Однако останется южный ветер со скоростью 15-20 м/с, который считают опасным метеорологическим явлением.

Отметим, что обычно на Крещение наступают морозы, в Николаеве часто 19 января была холодная погода. Однако в этот раз она по температурным показателям будет соответствовать не январю, а марту-апрелю.