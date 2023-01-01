Миссии МАГАТЭ начали свою постоянную работу на Чернобыльской и Ровенской АЭС

На Ривненской АЭС начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии, также МАГАТЭ открывает постоянное представительство на ЧАЭС.

Об этом сообщают пресс-службы Ривненской АЭС и ГСП «Чернобыльская АЭС».

Команда МАГАТЭ прибыла на Ривненскую АЭС в составе экспертов из 13 стран мира во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Мариано Гросси и в сопровождении и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.

В рамках визита состоялось производственное совещание с участием представителей МАГАТЭ, Госатомрегулирования и Ривненской АЭС.

По словам Рафаэля Гросси, МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны, и создает миссии постоянного пребывания на каждой украинской АЭС.

«Таким образом, на площадке РАЭС для постоянной миссии остаются два эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности. Их цель будет заключаться в непрерывном контроле и мониторинге ядерной и радиационной безопасности электростанции. Члены миссии будут докладывать о любых угрозах, которые могут нести военные действия, а также держать связь с Агентством относительно потребностей станции», - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности Лиди Нгуен заявила, что эта миссия поможет лучше понимать, какое оборудование, системы или компоненты необходимы РАЭС для выполнения требований технологического регламента, кроме той помощи, за которой предприятие уже обратилось в агентство.

В ГСП «Чернобыльская АЭС» сообщили, что 18 января Гросси посетил ЧАЭС.

Визит состоялся в сопровождении высших руководителей МАГАТЭ, заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, руководства ГИЯРУ и ГАЗО.

«Одной из задач визита делегации МАГАТЭ в Украину было обсуждение создания на украинских атомных электростанциях постоянных представительств МАГАТЭ. Целью таких представительств является уменьшение рисков возникновения ядерной аварии или инцидентов, а также контроль обеспечения ядерной безопасности, защищенности и физической защиты на атомных станциях Украины, которые находятся в условиях полномасштабной войны со стороны РФ», - говорится в сообщении.

«В ближайшее время МАГАТЭ откроет постоянные представительства на каждой АЭС Украины, включая площадку Чернобыльской АЭС. Это важный шаг в нашей деятельности для оказания помощи Украине в эти чрезвычайно трудные времена. Наши эксперты по ядерной безопасности и защищенности будут отслеживать ситуацию на атомных станциях, проводить оценку потребностей в оборудовании и других потребностей, оказывать техническую поддержку и рекомендации, а также сообщать в штаб-квартиру МАГАТЭ результаты такой работы», - заявил Гросси.

В.и.о. генерального директора ЧАЭС Валерий Сейда заявил, что уже сейчас можно сказать, что ЧАЭС почти полностью преодолела последствия оккупации и продолжает работать над повышением безопасности.