Захист Вітчизни – обов`язок, а не право

Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки нагадав, що захист Вітчизни – це обов`язок громадянина, а не право.

Про це йде мова у повідомденні ТЦК, який прийшов на редакційну пошту «Преступности.НЕТ».

Далі публікуємо заяву Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без змін.

Майже рік триває військова агресія Російської Федерації проти України.

З 24.02.2022 року в Україні введено військовий стан та оголошено загальну мобілізацію.

«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України» - стаття 65 Конституції України.

Законодавство України зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (Військомати) для постановки на облік, уточнення облікових даних (сімейний стан, стан здоров`я, освіта, місця роботи та посади, місця проживання та інш.), за необхідності проходження військово-лікарської комісії.

Нажаль не всі громадяни розуміють необхідність та обов’язковість виконання зазначених вимог законодавства.

Нагадуємо, що за невиконання зазначених вище обов’язків настає адміністративна, а за ухилення від мобілізації – кримінальна відповідальність.

Роз`яснюємо, що законодавством не встановлено, де саме відбувається вручення повісток, а тому вручення повістки на вулиці, за місцем проживання тощо не є незаконним.

Миколаївським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки скеровано до правоохоронних органів інформацію щодо всіх громадян, які не з`явилися по повістках, для притягнення до кримінальної відповідальності.

Одночасно доводимо, що притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, не позбавляє обов`язку проходження військової служби.

Таким чином, громадяни України повинні виконати свій обов’язок та не чекаючи повісток, негайно прибути для уточнення облікових даних до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або проживання.