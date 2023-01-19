За прошлый год сервисные центры МВД Николаевской области зарегистрировали и перерегистрировали почти 27 тысяч авто

Николаевские Сервисные центры МВД в течение прошлого 2022 года зарегистрировали и перерегистрировали почти 27 тысяч автомобилей, а также выдали более 18 тысяч водительских удостоверений.

Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

«2022 год был для всех нас годом испытаний и поиска новых решений. Сервисные центры МВД Николаева работали для вас без стабильного интернет соединения, в условиях бесконечных воздушных тревог и отключений от электроснабжения. Мы держали и держим свой тыловой фронт и всегда рядом, чтобы вы могли получать качественный государственный сервис», - сообщили в ведомстве.

Также там проинформировали о результатах работы за год: