За прошлый год сервисные центры МВД Николаевской области зарегистрировали и перерегистрировали почти 27 тысяч авто

Николаевские Сервисные центры МВД в течение прошлого 2022 года зарегистрировали и перерегистрировали почти 27 тысяч автомобилей, а также выдали более 18 тысяч водительских удостоверений.
Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.
«2022 год был для всех нас годом испытаний и поиска новых решений. Сервисные центры МВД Николаева работали для вас без стабильного интернет соединения, в условиях бесконечных воздушных тревог и отключений от электроснабжения. Мы держали и держим свой тыловой фронт и всегда рядом, чтобы вы могли получать качественный государственный сервис», - сообщили в ведомстве.
Также там проинформировали о результатах работы за год:
- зарегистрировали и перерегистрировали около 27 тысяч автомобилей;
- приняли около 30 тысяч теоретических и практических экзаменов;
- выдали более 18 тысяч водительских удостоверений, из них 1260 после потери или похищения;
- автомобильная семья пополнилась на 5302 начинающего водителя;
- выдали 293 свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.