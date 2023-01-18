Госэкспортконтроль снял ограничения на ввоз в Украину DJI Mavic 3, который используют военные

Государственная служба экспортного контроля Украины сообщила, что по состоянию на сегодняшний день не идентифицирует дроны DJI Mavic 3 как товар двойного использования.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«17 января 2023 года Госэкспортконтроль остановил действие вывода об отнесении беспилотного летательного аппарата DJI Mavic 3 к товарам двойного использования», - сообщили в Госэкспортконтроле.

Как известно, 4 января правительство упростило правила ввоза в Украину беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) в качестве гуманитарной помощи, отменив требование о предоставлении каких-либо дополнительных документов, в частности, гарантийных писем конечного потребителя. В ведомстве заверили, что таким образом разрешится ситуация, когда волонтеры «имели проблемы» с ввозом в Украину обычных гражданских дронов и дронов двойного использования.